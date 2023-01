Rohff, Soolking et Gambino la MG prennent la défense de Zidane après les déclarations de Noël Le Graët

Le rap français prend fait et cause pour Zinedine Zidane.

Ils ne comprennent pas les attaques contre Zizou.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Noël Le Graët est président de la fédération française de football. Et il vient de totalement craquer, en interview, en se moquant de Zidane et en parlant mal de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, une icône absolue pour ceux qui aiment le foot et même pour les autres. Les rappeurs ont été nombreux à réagir à ses propos et à défendre Zizou. Rohff, Soolking et Gambino la MG par exemple ont exprimé leur soutien avec l'ancien entraîneur du Real de Madrid, un temps pressenti pour devenir sélectionneur de l'équipe de France de football avant que le contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus ne soit renouvelé.

Interrogé sur Zinedine Zidane lors d'un entretien sur RMC, Noël Le Graët, totalement en roue libre, s'est lâché.

"Zinédine Zidane, je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? 'Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier' ? [...] Cela m’étonnerait qu’il parte [au Brésil]. Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne."

Evidemment, tout le monde a été choqué par ses propos incroyables. Dans le monde du football mais pas seulement. Dans le rap français aussi, personne ne comprend que le président de la fédération française s'en prenne ainsi à une icône.

Rohff a ainsi écrit sur Twitter :