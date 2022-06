Soolking balance le clip du son de l'été !

Soolking et Niska ont dévoilé un des sons qui va rythmer notre été. Intitulé "Balader", le rappeur algérien et l'auteur de "Méchant" nous emmènent faire le tour du monde avec un refrain qui rentre très vite dans la tête. Au centre d'une résidence à l’américaine, ils nous balancent un clip dansant, au cœur d'une barbecue party. Accompagné de ses mélodies, on peut encore dire que Soolking a frappé fort avec ce nouveau titre !