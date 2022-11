Gims chantera lors de la finale de la Coupe du monde de football

Le chanteur vient de l'annoncer.

Déjà partie prenante des morceaux qui ont été publiés avant la Coupe du monde en lien avec l'événement, Gims vient d'annoncer qu'il se produire lors de la finale de la compétition le 18 décembre prochain. C'est l'artiste lui-même qui a annoncé la nouvelle sur Instagram.

"Fin du suspense je suis heureux de vous annoncer que je performerai lors de la finale de la Coupe du monde en direct de Doha le 18 décembre, pour le Congo, pour la France, pour l'histoire…"

Fin du suspense je suis heureux de vous annoncer que je performerais lors de la finale de la coupe du monde en direct de Doha le 18 décembre, pour le Congo pour la France pour l’histoire… ⚔️🌍⚔️



#WorldcupQatar2022 🏆🇶🇦 — G I M S (@GIMS) November 20, 2022

En août dernier, Gims avait dévoilé l'un des titres emblèmes de ce mondial, un featuring avec le chanteur portoricain Ozuna, "Arhbo". Le rappeur de la Sexion d'Assaut. Ce n'était pas l'hymne de la Coupe du monde puisque de nombreux titres ont dévoilé avant la compétition.

On note aussi que si de nombreux artistes ont préféré boycotter l'événement, refusant certainement de grosses sommes en dollars, d'autres artistes ont accepté d'accompagner la compétition et de se produire au Qatar le temps du mondial. On pense notamment à Robbie Williams, les Black Eyed Pas, David Guetta, Maroon 5 ou encore Enrique Iglesias.

En ce qui concerne Gims, on ne peut que penser à son ascension, des bas-fonds parisiens au stade de la finale de la Coupe du monde de football ! Quel parcours ! Qu'on aime ou pas, il faut bien le reconnaître.