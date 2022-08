Gims va chanter l'hymne de la Coupe du Monde de football

C'est un gros coup réussi par Gims ! En effet, le rappeur français va devenir le premier artiste francophone à travailler sur l'hymne d'une Coupe du Monde de football. Le membre de la Sexion d'Assaut aurait été choisi pour celle qui va se dérouler dans quelques semaines au Qatar et il posera en compagnie de la star portoricaine, Ozuna. C'est le compte Twitter Midi-Minuit qui a partagé l'information.

Gims a réalisé l’hymne officiel de la Coupe du Monde au Qatar accompagné d’Ozuna ! 🇶🇦



Le morceau sortira prochainement. pic.twitter.com/DONorbMxmp — Midi/Minuit (@midiminuit__) August 13, 2022

Un teaser vidéo accompagne également cette annonce et le son, très rythmé, devrait rapidement faire le tour du monde et jeter un éclairage nouveau sur Gims et donner une dimension encore plus internationale à sa carrière.

Et ce n'est pas une blague puisque l'information émane @fifaworldcup_fr et que la vidéo semble bel et bien officielle.