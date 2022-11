Snoop Dogg : un biopic est en préparation

Biggie, Tupac, N.W.A., Eminem, 50 Cent, tous ont eu droit à leurs biopics sur grand écran. Snoop Dogg devrait bientôt s'ajouter à cette liste, puisque son parcours sera prochainement raconté dans un film produit par Universal Studios. Selon le média américain Deadline, c'est le réalisateur du grand classique "Menace II Society" qui a été recruté pour diriger ce biopic inédit. Joe Robert Cole, scénariste entre autres de "Black Panther", a de son côté été choisi pour écrire le film.

Dans un communiqué partagé sur ses réseaux sociaux, Snoop Dogg s'est réjoui de cette annonce.

"J'ai attendu longtemps pour monter ce projet parce que je voulais choisir le bon réalisateur, le scénariste parfait, et la plus grande société de production du cinéma avec laquelle je pourrais m'associer, qui pourrait comprendre tout l'héritage que j'essaie de représenter à l'écran et la mémoire que j'essaie de laisser derrière moi."