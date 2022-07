Bientôt un nouvel album de Snoop Dogg et Dr. Dre ?

La nouvelle qui fait le buzz.

Parmi les artistes US encore en vie qui ont changé le rap game à tout jamais, Snoop Dogg et Dr. Dre font figure de légendes. Les deux rappeurs californiens ont donné à la G-Funk une véritable aura mondiale, en devenant deux des artistes les plus influents de l'histoire du hip hop. Même si la plupart de leurs classiques sont désormais derrière eux, avec 30 et 40 ans de carrière, ils ont encore de beaux restes, comme on peut le voir à chacune de leurs apparitions ou de leurs nouveaux morceaux.

Cette fabuleuse histoire d'amitié dans le rap entre Snoop et Dr. Dre n'est visiblement pas finie, puisque les deux potes ont apparemment décidé de travailler sur un nouvel album commun. Selon certaines fuites dans les médias US, il s'agirait d'un projet "au niveau de The Chronic", le premier album solo de Dre, sorti en 1992, sur lequel Snoop avait également beaucoup travaillé. On se souvient notamment du classique "Nuthin' But a G Thang". Harry O, membre des Bloods et un des fondateurs du label Death Row Records, fait partie de ceux qui font circuler la rumeur d'un retour.

"Snoop Dogg et Dr. Dre sont en train de faire un autre album en commun. Le fait de les voir à l’œuvre... Dre est une bête", a déclaré le membre des Bloods très proche des deux rappeurs. On est évidemment impatients à l'idée de pouvoir à nouveau écouter ces deux maestro, surtout que leurs collaborations ont toujours été très réussies. On ne sait par contre pas si le projet sortirait chez Death Row, le légendaire label West Coast dont Snoop a récemment repris les commandes.