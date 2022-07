Dr. Dre aurait enregistré 247 morceaux pendant la pandémie

Le Covid 19 n'a pas eu que des mauvais côtés pour Dre !

Dr. Dre continue de traverser les époques, comme il le fait depuis les années 80, quand il explosait tout sur son passage avec son groupe NWA. En 2022, le vétéran du rap game aura encore repoussé les limites, avec notamment ce show légendaire à mi-temps du SuperBowl, dont la finale avait lieu à Los Angeles, territoire du Docteur le plus célèbre du game US. Visiblement, il nous prépare encore de sacrées surprises car le producteur aurait beaucoup, beaucoup travaillé pendant la pandémie de CoVid 19.

Lors d'une discussion en studio capturée par un téléphone, on voit Dr. Dre en train de parler à Busta Rhymes de ce qu'il a fait pendant le confinement. "J'ai fait 247 morceaux pendant la pandémie, puis on a fait une pause, on a produit un album entier pour Marsha Ambrosius, complètement fou. Ensuite on est revenus, qu'est ce que j'ai fait après ça? Ah oui, j'ai fait le truc sur GTA et j'ai travaillé sur l'album de mon gars Snoop. En deux jours, on a fait quoi, 6 bangers ? Je veux finir tout ça, et après je pourrais commencer Busta Rhymes", déclare le taulier.

Évidemment, Busta Rhymes n'a plus que ses yeux pour pleurer, l'agenda du plus grand producteur de l’histoire du Rap US est surbooké et il va devoir attendre avant de pouvoir avoir un peu de son temps. On est toutefois ravis d'entendre que Dr. Dre est toujours très productif, en espérant le revoir un jour dans les bacs avec peut-être un nouvel album solo, attendu depuis des décennies désormais !