Booba donne son avis sur l'affaire Timal

Et s’adresse directement au rappeur dans un long message.

Comme de nombreux internautes, Booba s’est exprimé sur ses réseaux vis-à-vis de la sauce dans laquelle se retrouve Timal. Les deux rappeurs ayant collaboré il y a peu de temps, nombreux étaient ceux qui attendaient une réaction du Duc.

L’affaire Timal est l’un des sujets qui fait la une de l’actualité, en cette rentrée 2022. Le rappeur a provoqué une polémique après avoir partagée une vidéo dans laquelle on le voit frapper un de ses deux chiens. Entre colère et indignation, il s’est ensuite fait lyncher sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias. La fondation 30 millions d’amis a également déposé plainte et l’artiste a été placé en garde à vue. Au lendemain de son arrestation, la sentence est tombée pour l’interprète de "Filtré", jugé en comparution immédiate pour maltraitance animale. Il a été condamné à une amende de 6 000 euros et une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans. Ses chiens ont, eux, été pris en charge par Action Protection Animale.

❗️Suite à la plainte de la Fondation #30millionsdamis, le rappeur #Timal est reconnu coupable de sévices graves et actes de cruauté envers un animal. Il est condamné à une interdiction de détenir des animaux pendant 5 ans & 6000€ d’amende. Ses chiens ne lui seront pas restitués. pic.twitter.com/CWPfpIgOQp — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) September 1, 2022

Si Timal s’est retrouvé dans la tourmente, le nom de Booba a également été évoqué par certains internautes. Certains twittos, ont ironisé sur le fait que le Duc pourrait indirectement se retrouver mêlé à cette affaire. En effet, la collaboration de ce dernier avec Timal a été dévoilé seulement quelques jours avant le bad buzz. Le morceau, nommé "Caméléon" cumule plus d’un million de vues sur YouTube et se positionne à la deuxième place des tendances Youtube.

Alors qu’on se rapproche de la date historique de Booba au Stade de France, ce dernier a tout de même pris le temps de donner son avis sur l’affaire Timal, à travers ses réseaux. Sur Twitter, il a adressé un message à son comparse :

"J’espère que tu regrettes ton geste qui est inacceptable mais pas impardonnable. Ils se réjouiront de tes erreurs. Je me réjouirai si tu les répares. T’as merdé sur ce coup mais tu leur prouveras que tu n’es pas mauvais. J’suis dégoûté de toute cette histoire mais ça va aller p’tit frère. Certains frappent des femmes et ne subissent pas ce tabassage médiatique… Que la force soit avec toi. Un épisode certes regrettable mais pas insurmontable".

Un message de soutien qui a sans doute dû faire plaisir au principal concerné...