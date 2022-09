Timal a été placé en garde-à-vue

Il est accusé de maltraitance animale.

Hier, Timal a déclenché la colère des internautes et des associations de protection des animaux après avoir publié une vidéo le montrant frappant son chien à grands coups de pied et expliquant ensuite que c'était de l'éducation. Le résultat ne s'est pas fait attendre, non seulement ses animaux lui ont été retirés mais le rappeur qui vient de sortir un gros feat avec Booba a été placé en garde-à-vue pour maltraitance animale selon les informations de l'AFP citant une source policière et une autre au parquet de Meaux. Il a été interpellé chez lui, à Champs-sur-Marne par les policiers.

Après la diffusion de sa vidéo qui a fait le tour de la Toile en quelques heures, 30 millions d'amis a immédiatement porté plainte contre le rappeur et ses animaux lui ont été retirés. Le Parisien annonce que Timal est propriétaire de deux chiens amstaffs, "saisis et confiés à l'association Action protection animale." "Ils sont très craintifs", a précisé l'association au quotidien.