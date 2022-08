Jul : encore un nouveau record sur Spotify !

A noter que seul Ninho a réussi cet exploit jusqu'à maintenant...

Jul vient de dépasser les 5 milliards de streams sur Spotify.🚨



Il est le seul avec Ninho à avoir réalisé cette performance en France.🤯 pic.twitter.com/2xbNvVfJV2 — 120%RAP (@120RAP_) August 19, 2022

Evidemment, vu la productivité du bonhomme, ces chiffres sont appelés à continuer à évoluer. Ils permettront alors à Jul de battre de nouveaux records et de franchir de paliers. Franchement, on a hâte de savoir jusqu'où il est capable d'aller, à considérer qu'il ait vraiment des limites, ce dont on n'est pas du tout certain...