Youssef Swatt's : ce qu'il va faire des 100 000 euros

Le gagnant de "Nouvelle école" a déjà un plan bien précis dans sa tête.

"Nouvelle école" saison 3, c'est officiellement terminé depuis quelques jours, puisque le dernier épisode a été mis en ligne et que le nom du vainqueur est désormais connu de tous. Il s'agit de Youssef Swatt's, un rappeur Belge qui a fait ses armes dans l'underground pendant des années, avant l'incroyable coup de projecteur de cette année. Le voilà donc propulsé sur le devant de la scène et désormais, le public est nombreux à guetter ce qu'il va faire des les prochains mois au niveau musical. Mais pour le rappeur, tout est limpide et il sait exactement comment il va se servir de ses 100 000 euros, le prix accordé au vainqueur de l'émission.

Interviewé par la RTBF, une célèbre radio belge, Youssef Swatt's a été questionné sur ce qu'il allait faire avec les "100K", et la réponse de l'intéressé fait forcément plaisir, car on se dit qu'il a un vrai business plan derrière la tête, et c'est très important pour un artiste.

Je n’ai pas encore reçu les 100 000 euros mais je vais les chercher bientôt. C’est une somme qui me permet d’investir sur mon avenir, sur le fait de pouvoir aussi me consacrer à 200 % à la musique. Là aujourd’hui j’ai la chance grâce à ça d’être tout le temps focus sur le son, et d’essayer que ça dure le plus longtemps possible.

On lui souhaite évidemment une longue carrière, et beaucoup de taff et de réussite. A ce sujet d'ailleurs, il devrait plutôt bien s'en sortir, puisque ses concerts à La Maroquinerie de Paris ou à Bruxelles sont déjà remplis. Maintenant, il a les cartes dans les mains pour capitaliser et continuer à perfectionner son art pour durer ! On sait d'ailleurs que l'arrivée imminente d'un featuring avec SCH a été annoncée et on a hâte de voir ce que ça va donner.