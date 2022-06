Jul est fatigué, il veut prendre une pause

Artiste hyperactif, Jul ressent le besoin de prendre un peu de recul.

Alors qu'il était encore une fois en plein dans l'actualité après "L'Extraterrestre", son live au stade Vélodrome de Marseille et la sortie du clip avec le son qu'il a produit et composé directement sur scène avec les voix du public, Jul l'hyperactif, Jul, le rappeur qui sort des albums comme d'autres sortent des singles a un petit coup de mou bien compréhensible : pour la première fois depuis le début de sa carrière, le Marseillais envisage en effet sérieusement de prendre un peu de recul et de faire une pause. Franchement, on nous l'aurait dit, on ne l'aurait jamais cru tant on le sait boulimique de travail et prenant tellement de plaisir à faire de la musique qu'on a du mal à l'imaginer allongé sur une plage à attendre que ça se passe. Et pourtant, dans une grande interview accordée à Mouloud Achour pour "Clique", l'OVNI a répété ses envies de repos.

“Là, je me dis que je travaille encore et tout, après je vais mettre un petit coup de frein. Je serais toujours là, mais je vais mettre un petit coup de frein pour ma vie personnelle […] C’est obligé pour moi, le cerveau, bien faire les choses, ma vie aussi, c’est important”.

Dans cette entretien, Mouloud Achour rappelle que Jul a énormément de casquette, qu'il est également producteur, éditeur.

"Dans la musique, je pourrais à peu près tout faire sauf peut-être les masters et les mix, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans mais dans tout le reste, je vais chercher, je vais essayer de créer ma propre idée [...] J'ai toujours appris en faisant, j'ai fait plus que ce qu'il va fallait faire je pense. Je suis resté plus que ce qu'il fallait devant l'ordi. J'ai beaucoup fait travailler le cerveau devant l'ordi. Aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir, si je dois faire un album seul dans la montagne, je peux faire mon album seul dans la montagne."

Ce bourreau de travail est encore en pleine réflexion mais justement, pour rester au top dans son art, il a sans doute besoin, à juste titre, besoin de prendre du recul pour mieux revenir.

On vous conseille de regarder toute l'interview, c'est hyper intéressant.