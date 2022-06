Jul en feat avec sa Team Jul le ''4 juin 2022'' !

Découvrez le dernier clip de Jul : "4 juin 2022" en Ft avec la Team Jul, extrait de son concert au Vélodrome !

Le 4 juin dernier, le plus gros vendeur de l’histoire du rap français réalisait son rêve en remplissant le stade du Vélodrome ! Devant plus de 60 000 fans, Jul a offert un concert d’anthologie grâce à ses nombreux classiques et tubes ainsi qu’un show à la hauteur de nos attentes.

Artiste plus que productif, plus de 25 projets à son actif, Jul ne peut s’empêcher de produire… même le jour de son concert ! En effet, durant la soirée, l’ovni s’est amusé à composer une instrumentale en live devant son public. Petit ordinateur installé au milieu du Vélodrome, Jul a également enregistré un morceau sur ce beat en collaboration avec… sa team Jul tout simplement !

Une vraie pépite qu’on vous présente ci-dessous… et mercé le J !