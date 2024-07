Booba clashe encore une fois Maes

Il sort les dossiers...

Le clash a repris depuis peu mais Booba a pris Maes à la gorge et ne veut certainement pas le lâcher. Alors que le rappeur de Sevran s'est livré avec sincérité dans un documentaire disponible sur YouTube, le Duc a immédiatement répliqué en sortant des éléments de leur contexte pour expliquer la fuite de Maes et ses problèmes dans la ville dont il est originaire.

Dans une première vidéo, Maes explique d'où viennent les fuites selon lui et la trahison qu'il a dû endurer.

"Un jour tu te réveilles un matin, tu vois des vocaux de toi qui ont fuité, ils viennent d'un pote à toi, d'un ami d'enfance dont tu connais sa mère, je connais sa mère [...] Je l'ai mis bien, vraiment bien. Il garde des vocaux de plus d'un an et il les donne à un fils de... La trahison ne vient pas de moi et c'est des choses qui ne sont pas pardonnables. Peu importe si je suis quelqu'un de bien ou de mauvais, si je suis un bon mari ou pas un bon mari, ne viens pas mettre la lumière sur des défauts que toi-même tu portes [...] Les réseaux sont une arme utilisée contre moi."

Dans une seconde, il parle de sa supposée relation avec Maéva Ghennham dans des vocaux qui ne laissent que peu de place au doute.

Booba s'est donc délectée de ses trouvailles et les a, évidemment, immédiatement publiées sur X (anciennement Twitter) avec cette légende :

.@MaesOfficiel Les aveux 🤦🏽‍♂️

Est-ce qu'il y a eu un problème ? On ne le saura sans doute jamais mais le tweet de B2O a disparu assez rapidement de son compte... Le Duc a-t-il des remords ? Ce n'est pas vraiment son style. On penche plutôt pour une attaque encore plus directe dans quelque temps avec ces mêmes vidéos et sans doute d'autres révélations...