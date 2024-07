Booba attaque Maes sur les chiffres de "La Vie Continue"

Évidemment, il fallait s'en douter...

Booba ne s'est clairement pas reposé ces dernières semaines, très occupé à tacler tout ce qui bouge et surtout, à régler ses problèmes d'égo avec Gims, depuis que ce dernier a déclaré qu'il pouvait froisser n'importe quel rappeur français en featuring. Mais ce "clash" ne fait pas beaucoup de buzz, tout le monde s'en fout un peu, du coup B2O s'est tourné vers un autre clash plus actuel, en attaquant Maes sur les chiffres de son nouvel album qui vient de sortir.

Car Maes vient en effet de dévoiler son nouvel album, "La Vie Continue", vendredi dernier. Du coup, on a déjà les chiffres de ventes "midweek" de l'album, qui s'élèvent à 2964 exemplaires. Pas incroyable, mais pas non plus ridicule pour un album sans promo, sans grandes annonces, même si effectivement, on est loin des meilleurs démarrages de Maes. Évidemment, Booba n'est pas passé à côté : "2964 ventes midweek pour La Vie Continue, tu vas mettre un coup de CB? Comment tu vas faire Walid?", peut-on lire dans son tweet, accompagné d'une capture du top des ventes.

.@MaesOfficiel 2964 ventes midweek pour "La vie continue" tu vas mettre un coup de CB? Comment tu vas faire Walid? 👀 #lathéoriedeléchec 🏴‍☠️ pic.twitter.com/GPLV0Cjuiq — Booba (@booba) July 23, 2024

Historie d'enfoncer le clou, il s'acharne ensuite avec cette fois un screen de ses propres chiffres midweek pour son album "Ad Vitam Aeternam", qui s'était écoulé à 6758 exemplaires en 3 jours. "Sans physique sans DVM sans Ninho la tortue sans PLK 30 ans de carrière. Tu vas voir la vie en vrai très bientôt!", prend soin de préciser Booba. A l'époque, Maes s'était d'ailleurs moqué de ces chiffres, pas très malin d'essayer de flex alors qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait...