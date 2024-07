Booba s'en prend de nouveau à Gims

Un egotrip qui passe mal pour l'ancien leader de la Sexion.

Ah, les rappeurs et la compétition, c'est toujours assez particulier. On voit souvent des rappeurs jouer aux mecs humbles face caméra, en interview, mais s'énerver dès qu'on leur lâche une pique, comme si l'ego était tellement gonflé qu'il ne peut pas supporter la moindre piqûre. Et on voit aussi pas mal de rappeurs complètement fous qui répètent à qui veut l'entendre qu'ils sont "les meilleurs de tous les temps". Cette semaine, c'est Gims qui a été un peu trop confiant, et il a évidemment été repris de volée par Internet... et par Booba.

Gims était invité par le Youtubeur Loris sur sa chaîne Youtube, et lors d'un trajet en voiture, ce dernier lui a demandé s'il pensait vraiment être le meilleur rappeur français de tous les temps. La réponse de Gims est évidemment un "oui", en se dépêchant de caler le plus de chiffres de ventes possibles dans la discussion, et tout le monde lui est rapidement tombé dessus pour ça. A commencer par Doums, mais aussi par Booba, qui n'a pas hésité a reposter une vidéo de Six Coups MC, qui s'adresse directement à GIms pour lui dire que non, il n'est pas le meilleur rappeur de France.

Un compte Twitter affilié à Booba a également reposté une vidéo dans laquelle Julienbeats "recadre" (il n'a que 12 ans et il est sûrement éclaté à la bagarre donc il recadre personne en vérité) Gims en lui disant de doser ses propos. On est évidemment d'accord avec lui : Gims n'est clairement pas le meilleur rappeur français de tous les temps. Dans les albums qu'il cité comme ses classiques, il y a plus de la moitié de morceaux chantés, et même dans la Sexion d'Assaut ça n'était apparemment pas Gims le meilleur rappeur, d'après Black M lui-même.