Gims et Booba reprennent leur clash

Booba et Gims se provoquent à nouveau.

Il y a un gros pic de tension !

Cela faisait longtemps que Gims n'avait pas pris Booba à partie ou n'avait tout simplement pas répondu aux attaques du Duc. Mais, sans doute porté par le succès de ces deux derniers singles, "Spyder" et "Sois pas timide" qui compte déjà des millions de vues sur YouTube et à peu près la même chose en streams, il a repris du poil de la bête et a donc aussi repris son combat avec B20. Depuis quelques heures, les deux artistes multiplient les provocations sur les réseaux sociaux...

@booba un mot peut être ? https://t.co/pAK7Lxj52M — G I M S (@GIMS) July 22, 2024

L'ancien membre de la Sexion d'Assaut a continué la guerre des chiffres en tweetant certains messages de fans.

15 MILLIONS PTDRRRR je sais pas si vous vous rendez compte là ? Genre tu prends la France tu la coupe en 4 et t’obtient le nombre de personnes qui écoutent Gims 😭



Booba c’est le Macron du rap accepte la défaite frère c’est bon https://t.co/jcOJ1FYYwg — Admir (@admirbarrio) July 23, 2024

Evidemment, on le connaît, Booba n'allait certainement pas rester les bras croisés et la bouche fermée... Il a répliqué aussi sec ! Et il menace.

Lui aussi cite des messages d'internautes qui rappellent que Gims a été fan de Booba et qu'il avait même un poster du Duc dans sa chambre quand il était jeune...

Et Booba de se moquer du refrain de "Sois pas timide" ce que Gims a immédiatement repris à son profit...

.@GIMS À tes coteeyyyy à mes coteeyyy pour l'éterniteeyyyy... Mes respects. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/0M9bEvDl7h — Booba (@booba) July 22, 2024

Bah voilà Winny !! Tu vois ? Ça fait pas si mal ! https://t.co/Meww3o3uEb — G I M S (@GIMS) July 22, 2024

De froide depuis quelque temps, la guerre est repassée au très chaud !