Booba accentue la pression sur Gims et Demdem avec "Dolce Camara (Snight B Remix)"

Il reprend le clash.

Quand le Duc a trouvé un filon, il l'exploite à fond. Avec son titre "Dolce Camara", un gros featuring avec SDM issu de son dernier album “Ad Vitam Aeternam”, il a mis un gros coup de pression à Demdem, la femme de Gims avec qui il est en clash depuis de nombreuses années maintenant. Non content de ce coup, il en a remis une couche en sortant le "Dolce Camara (Snight B Remix)" qui insiste encore un peu plus sur la jeune femme, histoire de bien enfoncer le clou...

Dans ce morceau, il y avait cette punchline : "On les aime fraiches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem", une phrase qui a fait le buzz à tel point que c'est devenu une trend sur TikTok et qu'on a pu voir sur cette application un montage vidéo de Gims en train de danser, pour un effet comique encore plus fort. Alors, comme ça marche, le Duc a décidé d'aller encore plus loin. En effet, le refrain de ce remix n'est ni plus ni moins que le prénom de la jeune femme. La version est légèrement accélérée par rapport à l'original et le beat est plus electro. Ce sont aussi des différences par rapport à la première version. Mais clairement, il s'agit d'une attaque pure et simple puisque le refrain n'est autre qu'une sorte de sample de la phrase "On les aime fraiches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem". D'ailleurs, on remarque aussi que le refrain de SDM a disparu. C'est Booba contre Gims et Demdem, SDM n'a rien à voir là-dedans. Si ce n'est pas la guerre, on ne sait pas ce que c'est... Et B2O est particulièrement content comme on a pu le voir sur Twitter...