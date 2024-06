Booba réagit à la condamnation de Maes

Comme on pouvait l'imaginer, ça le fait bien rire.

C'est un peu la nouvelle qui a rythmé la journée d'hier dans le rap français : Maes, le rappeur de Sevran, a été condamné à dix mois de prison fermes pour des faits de violence en réunion qui remonteraient à 2018, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros. Un procès auquel le rappeur ne s'était pas rendu, lui qui réside désormais à Dubaï et qui n'aurait surtout pas le droit de quitter le territoire des Émirats. Évidemment, il y en a un que ces nouvelles font bien rire : Booba, qui ne lâche pas son ex-protégé d'une semelle et est à l'affût de chaque bonne raison de se moquer de lui.

.@MaesOfficiel T'as niqué ta carrière pour deux voitures brûlées qui ne t'appartenaient même pas. J'ai fait d'la route et j'en ai croisé des golmons mais des comme toi vraiment très rarement. T'es un vrai champion Walid. T'es attendu 🙌🏾🎯🏴‍☠️ pic.twitter.com/zNCOVp4f4p — Booba (@booba) June 6, 2024

Kopp a donc publié plusieurs tweets à propos de la condamnation de Maes et évidemment, il en profite pour le troller et l'attaquer violemment. Pour commencer, dans un premier tweet il affirme : "T'as niqué ta carrière pour deux voitures brûlées qui ne t'appartenaient même pas. J'ai fait d'la route et j'en ai croisé des golmons mais des comme toi vraiment très rarement. T'es un vrai champion Walid. T'es attendu", en faisant référence à l'histoire des voitures brûlées lors d'un tournage de clip il y a plusieurs mois, qui ont été la cause d'une embrouille entre Maes et ses anciens managers, ainsi que ses équipes de sécu.

.@MaesOfficiel tu peux voyager tu peux pas voyager on comprend plus rien pelo. Dis leur la vérité 🤣 Un Bercy vreument... 🤣🤣🤣👌🏾 T'es un champion Walid 🙌🏾 pic.twitter.com/yv6leq1HJi — Booba (@booba) June 6, 2024

Dans un second tweet, Booba s'attaque à un fait beaucoup plus problématique : si Maes n'a pas le droit de bouger de Dubaï, comment va-t-il faire pour assister à son propre concert à Bercy, prévu pour décembre 2024? On n'a pas la réponse à cette question, mais d'après le rappeur lui-même, "tout va bien, tout est maintenu". Pas sûr que ça suffise à calmer Booba...