Maes dévoile son documentaire "La Vie Continue"

Maes n'a pas fait les choses à moitié autour de la sortie de son nouvel album, "La Vie Continue". Car en plus d'un projet, le rappeur de Sevran, résident à Dubaï depuis plusieurs mois désormais, vient de dévoiler un documentaire, intitulé "La Vie Continue". Un documentaire très dense de 40 minutes, qui suit le rappeur dans son quotidien pendant la fabrication de son album, mais pas que. On voit aussi toute la logistique qu'il a mis en place pour assurer sa sécurité et celle des siens, après les problèmes avec son ancienne équipe et certaines personnes mal intentionnées de son quartier. Un documentaire vraiment intimiste, qu'on vous conseille de voir si vous êtes fans de Maes, ou simplement si vous êtes passionnés par les vécus un peu hors du commun. Car il faut le dire, qu'on aime ou pas sa musique, Maes est un personnage vraiment particulier. On vous laisse juger par vous-mêmes !