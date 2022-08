Gunna espère être rapidement libre

Le rappeur a bon espoir d'être libéré.

Alors qu'il est tombé aux côtés de Young Thug, terrassé par la loi Rico sur les organisations criminelles et des accusations faisant du label YSL un gang de rue, Gunna a quand même pu célébrer, derrière les barreaux, la certification de son dernier album, "DS4Ever", qui vient de franchir la barre du million d'exemplaires vendus et donc d'être certifié disque de platine. L'album serait aussi le projet hip-hop le plus vendu de l'année 2022 selon le rappeur. Il s'est donc rendu sur Instagram pour exprimer sa joie et a aussi laissé un message d'espoir quant à sa prochaine libération.