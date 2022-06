Jul a choisi le titre qu'il préfère dans toute sa discographie

Le moins que l'on puisse dire c'est que le J n'oublie pas ses classiques.

Aujourd’hui on connaît le titre du morceau préféré de Jul, par lui-même. Les artistes aussi ont des morceaux favoris et pour certains d’entre eux, possédant de très vastes discographies, on peut se demander si faire un choix parmi des centaines de titres est évident ou au contraire mission impossible.

Depuis la sortie de son dernier album "Extraterrestre" le J ne manque pas d’occasions pour s’exprimer sur son nouveau projet et c’est notamment dans différentes interviews, où il retrace un peu son parcours, qu’on le retrouve. Récemment c’est chez Clique aux côtés de Mouloud Achour, que l’auteur de plus de 18 albums studio et 10 mixtapes révèle le titre de son morceau préféré de toute sa carrière.

Sans hésiter le rappeur originaire de Marseille donne une réponse à la fois, inattendue mais pas si surprenante qu’elle en a l’air.

""J’oublie tout" a traversé les générations. "J’oublie tout". À l’ancienne c’est ça. C’est mon préféré. De tous, vraiment, qui a traversé les générations un peu. Parce qu’il y a eu des générations entre ce son quand même. C’est un truc de fou. Ça c’est vrai que pour moi c’est mon préféré."

Mouloud Achour décrit le titre comme un "classique du rap français".

Ce titre extrait de son tout premier album studio "Dans ma paranoïa" sorti en 2014, reste un incontournable de la discographie de l’interprète de "La Miss" jusqu’à ce jour, huit ans après sa sortie.

"J’oublie tout" est d’ailleurs le morceau par lequel Jul termine son concert événement au Vélodrome samedi dernier devant 60 000 fans qui ont validé son choix et l’ont quitté sur une standing ovation des plus mémorables.