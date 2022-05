A$AP Rocky annonce-t-il un album avec Rihanna ?

Un autre bébé arrive !

A$AP Rocky joue avec le coeur de ses fans depuis quelques années sur le plan musical. Il est vrai qu’à part quelques singles envoyés par-ci par-là, Rocky n’a jamais évoqué la préparation d’un quelconque nouvel album. Une attente jugée trop longue par les fanatiques de la star de Harlem qui commencent réellement à perdre patience.

Cela dit, hier jeudi 3 mai un événement presque inattendu mais qui n’est pas passé inaperçu est survenu. Alors qu’il n’avait rien publié sur son compte Instagram depuis un mois, le futur papa a partagé une sorte de flyer semblable à une affiche de film annonçant la sortie d’un futur projet prévu pour ce jeudi 5 mai.

Le post a été supprimé quelques temps après mais a quand même eu le temps de faire le tour des réseaux sociaux. La question que tout le monde se pose suite à cette annonce concerne la nature de cette prochaine sortie. Certains s’attendent à un film ou court-métrage étant donné la présentation du flyer, d’autres à un nouveau single accompagné d’un clip vidéo où il ne sera peut-être pas tout seul. Sur l’affiche qui a pour gros titre "A GHETTO LOVE TALE", on aperçoit nettement A$AP aux côtés de sa compagne et babymama Rihanna. Les phrases "Roll My Blunt" et "Dats Mah B!*sh" figurent sur l’illustration de l’affiche mais on remarque également l’inscription "D.M.B" plus bas et on pourrait penser qu’il s’agit d’un des titres du projet. Ce qui est sûr c’est qu’on sera tous à l’affût pour l’événement !