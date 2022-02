Rihanna : bientôt de la nouvelle musique ?

La chanteuse est sur tous les fronts.

La grosse actualité de Rihanna, c'est qu'elle attend son premier enfant, fruit de son amour avec A$ap Rocky. Mais, alors qu'elle foulait le tapis rouge d'une soirée organisée pour sa marque Fenty Beauty, elle a accepté de répondre aux questions de la chaîne Entertainment Tonight. S'il a bien sûr été question de sa grossesse, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle a parlé de musique. OK, on s'accroche peut-être aux branches, mais on garde espoir. Et Riri sait parfaitement comment manoeuvre pour que l'on reste attentif et en attente.

"Oh mon Dieu... C'est pour ça que mes fans vous aiment, vous posez toutes les bonnes questions ! Donc oui... Vous allez avoir de la nouvelle musique. Mais ça ne sera pas une comptine, mes fans me tueraient s'ils avaient attendu aussi longtemps pour une comptine."

Bon, en même temps, elle va devenir maman, elle va donc logiquement prendre le temps de s'occuper de son enfant. On attend un successeur à "R9" depuis 2016, on n'est certainement pas à quelques mois près. Et il est vrai que la chanteuse fait une magnifique femme enceinte qui a des étoiles dans les yeux quand elle parle de son état.

"Je suis si excitée pour quelque chose que je ne connais pas encore... Tout est nouveau pour moi. J'essaie de profiter de cela du mieux que je peux. Et la mode est l'une de mes choses favorites donc, vous savez, on est en train de définir ce que veut dire être enceinte et maternelle. Ça peut être parfois inconfortable donc vous pouvez avoir une apparence soignée et prétendre à cela."

Peu importe qui du bébé ou de l'album arrivera en premier, dans les deux cas, ce sera une bonne nouvelle !