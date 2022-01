Biggie a voulu recruter Nas et Busta Rhymes dans son beef avec Tupac

Ensemble, ils devaient poser un diss track.

Les deux rappeurs ont beau être décédés il y a maintenant de nombreuses années, il faut croire que l'histoire entre Biggie et Tupac ne finira jamais. Il ne se passe jamais très longtemps avant qu'une révélation ne vienne la remettre au coeur de l'actualité, comme si leur rivalité était encore bien vivace. Comme souvent, c'est Lil Cease, ancien membre de Junior M.A.F.I.A, qui revient sur cette histoire. Selon lui, Notorious B.I.G a cherché du soutien auprès de Nas et Busta Rhymes pour balancer un énorme diss track à Pac.

Il faut dire que ce dernier avait fait très fort avec le violent Hit Em Up" de 1996 en réponse au titre de The Notorious B.I.G. "Who Shot Ya". Le New-yorkais avait bien essayé de répondre sur le morceau "Brooklyn's Finest" de Jay-Z mais n'avait pas eu la puissance de son ennemi. Son idée aurait donc été de se faire aider pour écrire et rapper un diss track de légende. Selon Lil Cease, Biggie voulait que Nas fasse le gros du travail sur le morceau "The Ugliest" produit par J Dilla avec Busta Rhymes.

"Big ne voulait pas déployer tout son talent dans une chanson entière juste pour éteindre 2Pac. Il voulait rester léger comme il l'a fait sur le titre de Jay-Z. Il était un peu comme : 'j'en suis conscient, je vais m'amuser avec ça et ne pas trop en dire' parce qu'il n'avait sans doute pas envie d'en faire trop. Ce n'était pas son énergie. Mais il utilisait quelques lignes pour le rappeler, le faire savoir à Pac : je suis là, je t'entends."

Lil Cease a ajouté que Biggie n'avait jamais voulu de drame mais qu'il était toujours partant pour une battle.

"Dans "The Ugliest", il rappe juste quelques lignes sans jamais donner le nom de Tupac, mais tout le monde avait compris qu'il parlait de lui."

Dans ce morceau, B.I.G dit notamment :

"And the winner is/Not that thinner kid/Bandanas, tattoos/My fist never bruised/Land still cruise, Frank White paid his dues.’"

Le morceau aurait dû apparaitre sur le premier album de Busta Rhymes, mais tout le monde n'a pas suivi :

"La chanson n'est jamais sortie. Elle devait comprend Busta Rhymes, Nas et Big et être produite par J-Dilla, mais tout le monde n'a pas fait son couplet après que Big ait fait le sien. Personne n'a posé dessus, alors le titre a été repoussé."

Il faut croire que Nas et Busta n'avaient pas la même envie que Big...