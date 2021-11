Astroworld : Travis Scott pas responsable ?

C'est ce que pensent beaucoup d'avocats.

Alors que le rappeur doit faire face à des centaines de plaintes à la suite de la tragédie qui a endeuillé l'Astroworld Festival, il se pourrait que Travis Scott "passe à travers les gouttes" et que la justice considère qu'il n'est pas responsable du mouvement de foule qui a coûté la vie à 10 personnes et en a blessé des centaines d'autres. Certains avocats qui ont examiné l'affaire pensent en effet qu'il sera difficile de rejeter la faute sur le rappeur de Houston.

Dans un article publié sur Yahoo Finance le 19 novembre, ick Rozansky, avocat chez Brutzkus Gubner Rozansky Seror & Weber, qui n'est pas partie prenante dans l'affaire a déclaré ceci : "Je pense que cela serait exagéré de tout mettre sur le dos de Travis Scott".

Un autre avocat, Bryan Sullivan du cabinet Early Sullivan Wright Gizer & McRae a également souscrit à cette évaluation. Il pense également que cela va être très difficile de prouver la responsabilité de La Flame devant les tribunaux, car un plaignant devra prouver que Travis a directement incité à la violence. Pour lui, son comportement sur scène ou le contenu de ses paroles ne sont pas des preuves suffisantes pour se présenter devant les tribunaux.

"Pour qu'il soit inquiété, il faudrait qu'il ait eu une conduite spécifique qui aurait incité aux incidents. Qu'a-t-il fait à Astroworld cette nuit-là ? C'est la question que les tribunaux se poseront."

Pour lui, le rappeur "sera mis hors de cause dans cette affaire" tant qu'aucune preuve ne sera révélée. Si Travis Scott pourrait donc s'en sortir, il "paiera" quand même ce qui s'est passé. A chaque concert, on ajoutera certainement des coûts de sécurité supplémentaire et une assurance particulière qui lui seront imputés...

L'aspect judiciaire de la catastrophe ne fait que commencer.