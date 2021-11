Travis Scott face à un procès à deux milliards de dollars !

La tragédie Astroworld va se payer...

La tragédie qui a couté la vie à 10 personnes et en a blessé plus de 300 lors du festival Astroworld continue dans les tribunaux cette fois. Jeudi 18 novembre, Thomas J. Henry, un avocat basé à San Antonio, au Texas, a déposé une plainte de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts contre Travis Scott, Apple Music, Live Nation, NRG Stadium et Drake. La plainte a été déposée au nom de 282 victimes qui ont toutes embauché Henry. Au total, on estime que plus de 300 personnes ont été soignées pour des blessures lors du festival, tandis que 25 personnes ont été hospitalisées. Huit participants ont été déclarés morts sur place et deux autres décès ont suivis.

"Les organisateurs s'apprêtaient à gagner une somme d'argent exorbitante grâce à cet événement et ils ont quand même choisi de faire des économies, de réduire les coûts et de mettre les participants en danger. Mes clients veulent s'assurer que les accusés seront tenus pour responsables de leurs actes et ils veulent envoyer le message à tous les artistes, organisateurs d'événements et promoteurs en leur disant que ce qui s'es passé à Astrowolrd ne doit plus jamais se reproduire."

Dans une interview donnée au Hollywood Life, Henry a affirmé que les blessures subies par ses clients allaient de crises cardiaques et de lésions cérébrales à des fractures, des ecchymoses et des saignements importants.

"Ceux qui ont été blessés sont encore très traumatisés car ils ont dû enjamber des cadavres. Ils n'avaient pas le choix parce qu'il n'y avait nulle part où aller. Ces gens étaient piégés. L'effet d'écrasement était très lourd et très dur. Ils ne pouvaient pas respirer. Ils ne pouvaient pas sortir."

Il y a quelques jours, d'autres avocats ont annoncé des plaintes de festivaliers. Ben Crump et Alex Hilliard en représentent 200 tandis qu'un avocat de Houston, Tony Buzbee, a également annoncé une plainte 750 millions de dollars contre Scott, Apple, Drake et Live Nation par 125 festivaliers.

Les conséquences de ce drame n'ont pas fini de faire parler.