Décidément, Kanye West et Bianca Censori ne passent jamais inaperçus. Présent en Suisse à l'occasion d'Art Basel, le couple a une nouvelle fois fait parler de lui après la diffusion d'une vidéo reprenant le célèbre Mannequin Challenge.

Un retour inattendu du Mannequin Challenge

Pour ceux qui auraient oublié, le Mannequin Challenge consistait à rester totalement immobile pendant qu'une caméra se déplaçait autour des participants. Popularisé en 2016, le défi était généralement accompagné du morceau Black Beatles du duo Rae Sremmurd et avait été repris par des célébrités du monde entier.

Cette semaine, une vidéo montrant Kanye West et Bianca Censori figés dans une pose a commencé à circuler sur les réseaux. La scène aurait été tournée lors de leur passage à Art Basel, l'un des rendez-vous artistiques les plus prestigieux au monde.

Un couple qui continue d'attirer tous les regards

Comme souvent, Bianca Censori est apparue dans une tenue particulièrement remarquée, tandis que Kanye West affichait un style plus sobre. Le couple a multiplié les apparitions publiques ces derniers jours dans les allées de l'événement suisse, attirant l'attention des médias et des visiteurs présents sur place.

Leur venue à Art Basel n'est pas anodine. Selon plusieurs médias spécialisés, Kanye serait présent pour soutenir certains projets artistiques liés à Bianca Censori, qui poursuit également ses activités dans les domaines de l'architecture et de l'art contemporain.

Les réseaux sociaux entre nostalgie et incompréhension

La vidéo a rapidement suscité de nombreuses réactions. Certains internautes se sont amusés de voir revenir une tendance emblématique des années 2010, tandis que d'autres se sont interrogés sur le choix du couple de remettre au goût du jour un défi considéré comme dépassé depuis longtemps.

Quoi qu'il en soit, l'objectif semble atteint : Kanye West et Bianca Censori ont une nouvelle fois réussi à monopoliser l'attention sur les réseaux sociaux. Une habitude pour le duo, dont chaque apparition publique continue d'alimenter les discussions bien au-delà du simple cadre artistique.

Toujours au centre des conversations

Entre les nouveaux projets musicaux de Kanye, les performances artistiques de Bianca Censori et leurs apparitions médiatiques souvent inattendues, le couple reste l'un des plus commentés de la pop culture actuelle.

Et si le Mannequin Challenge semblait appartenir au passé, Ye et Bianca viennent de prouver qu'il pouvait encore faire parler de lui... au moins le temps d'un buzz viral.