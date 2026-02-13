Sexyy Red devient la risée du Web après sa reprise de "Beat It", de Michael Jackson

Après avoir tenté une reprise du classique de Michael Jackson, "Beat It", Sexy Red se fait littéralement défoncer par tout Internet, et par la famille de Michael.

Les reprises dans la musique, ce n'est pas toujours facile. Car la musique peut parfois avoir un caractère presque sacré aux yeux des auditeurs, en raison des émotions et des souvenirs que ça apporte quand on l'écoute. Et c'est encore plus difficile quand, pour votre reprise, vous vous attaquez à un morceau "classique", que tout le monde connait et classe parmi les meilleurs morceaux de tous les temps. C'est pourtant ce que Sexyy Red a décidé de faire, en tentant une reprise de "Beat it", de Michael Jackson. La rappeuse est devenue la risée du web, et même la famille de Michael l'attaque.

Il faut dire qu'il y a de quoi se moquer de la rappeuse, honnêtement. On salue l'audace, car il en faut pour se dire "je vais reprendre un des plus gros tubes de tous les temps", mais Sexyy Red aurait clairement mieux fait de s'abstenir. C'est apparemment Lil Yachty qui a, le premier, fait fuiter la vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit la rappeuse dans un décor rouge, en train de tenter de reprendre le flow/débit de Michael Jackson, sans aucune puissance ni énergie dans la voix. Le tout, avec des lyrics bien vulgaires, qui parlent de "coochie juice up on your beard", pour finir en remplaçant "Beat It" par "Eat It", et on imagine que vous avez deviné ce que l'artiste nous demande de manger.

Une invitation qui a peut-être plu aux amateurs de "limonade de chatte" (big up à Kaaris), mais pas aux amateurs de musique visiblement. Sexyy Red se fait littéralement défoncer par tout Internet pour sa reprise catastrophique, qui ressemble plus à une parodie de la grande époque du "6/9 de NRJ" qu'à un vrai morceau. Même la famille de Michael Jackson a tenu à se désolidariser de la catastrophe :

Nous n'étions pas du tout au courant. L'utilisation de la musique n'a pas été autorisé.

Bref, clairement, cette reprise n'était pas l'idée du siècle, sauf Sexyy Red voulait juste faire parler d'elle, mais on a là une preuve de plus que tous les buzz ne sont pas bons à prendre... En tout cas, on aura bien rigolé, et visiblement elle aussi, c'est l'essentiel !