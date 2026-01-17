J Balvin annonce qu'il ne sera pas au Super Bowl de Bad Bunny

Alors que les fans espéraient une apparition surprise lors du mythique show de la mi-temps, le rappeur colombien a tenu à mettre fin aux spéculations.

C’est désormais officiel : J Balvin ne montera pas sur la scène du Super Bowl aux côtés de Bad Bunny. Alors que les fans espéraient une apparition surprise lors du mythique show de la mi-temps, le rappeur colombien a tenu à mettre fin aux spéculations.

Les deux superstars latines avaient marqué l’année 2019 avec leur album commun OASIS, devenu un classique moderne. Après une période de tensions, J Balvin et Bad Bunny se sont récemment réconciliés lors de retrouvailles très attendues à Mexico. Une paix retrouvée qui a rassuré les fans, même si les artistes ont rapidement tempéré les attentes concernant une performance commune au Super Bowl.

Dans une interview accordée à TMZ, J Balvin est revenu avec franchise sur leur relation : leur rapprochement a « pris du temps », mais aujourd’hui, ils avancent comme des « hommes mûrs ». Une situation qu’il décrit comme « belle », soulignant le respect mutuel qui les unit désormais.

Interrogé sur une éventuelle apparition surprise pendant le show de la mi-temps, Balvin a été catégorique. « Oh non », a-t-il lâché sans détour. « Je veux juste que mon frère assure et fasse un carton. Je veux qu’il prenne le contrôle du Super Bowl et qu’il montre au monde de quoi les Latinos sont capables. Mais je serai là, c’est sûr, pour le soutenir. »

Face aux critiques qui ont émergé après l’annonce de Bad Bunny comme tête d’affiche du show, J Balvin reste serein. Selon lui, les artistes latinos sont habitués à ce genre de réactions. « C’est normal, mais on va leur prouver qu’ils ont tort et montrer qu’on a énormément de talent », affirme-t-il. Avant d’ajouter avec fierté : « Notre culture est en train de conquérir le monde. Bad Bunny est l’une des plus grandes superstars actuelles. »

Pour rappel, l’éloignement entre Bad Bunny et J Balvin faisait suite au clash de ce dernier avec Residente, un conflit qui a récemment pris fin après plusieurs années de tensions publiques. Une réconciliation célébrée comme il se doit : le mois dernier, les deux artistes se sont retrouvés sur scène à Mexico pour la première fois depuis près de quatre ans, interprétant leurs morceaux cultes « La Canción », « Que Pretendes » et « Si Tu Novio Te Deja Sola ».