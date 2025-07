DJ Snake et J Balvin sortent le clip de leur tube "Noventa"

Encore un hit de plus à ajouter au catalogue déjà bien fourni du DJ français.

2025 est une année qui va rester longtemps dans la mémoire de DJ Snake, lui qui aura coché plusieurs cases assez folles pendant ces 7 derniers mois. Le même jour, il aura rempli le Stade de France, puis l'Accor Arena dans la foulée, soit plus de 100 000 personnes venues juste pour lui dans sa région natale. Plus tard, il a vu son club de cœur remporter la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. On dirait bien que c'est une année bénie pour lui ! Il vient d'ailleurs d'enchaîner avec la sortie d'un single en compagnie de J Balvin, une des plus grosses stars de l'industrie, qui vient d'être clippé. Le titre s'appelle "Noventa", et il est parfaitement calibré pour l'été, avec ce clip tourné en ville, dans une ambiance chaude, quasiment môite. On vous laisse découvrir tout ça !