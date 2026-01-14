La Fouine annonce un featuring avec Kaaris, et "Capitale du Crime Radio vol 3" !

Depuis le retour de La Fouine, il enchaîne les projets à une vitesse folle, et maintenant le voilà même qui annonce un featuring avec Kaaris.

On a rarement vu, dans l'histoire du rap français, des come-back aussi réussis que celui de La Fouine. Car il faut se rappeler d'où le rappeur de Trappes part : après avoir tutoyé les sommets, il a effectué une vraie traversée du désert pendant presque 10 ans, avec des projets moyens qui n'ont pas marqué les esprits. Tout ça, avant de revenir en force après Les Flammes 2024. Depuis, 3 projets sont sortis, tous validés dans le milieu, et le voilà maintenant qui en annonce un 4ème, "Capitale du Crime Radio Vol 3", ainsi qu'un featuring avec Kaaris !

Alors qu'il fêtait hier son premier disque d'or depuis un bon moment, décroché pour "Capitale du Crime Radio vol 2", La Fouine n'a finalement même pas pris le temps de célébrer qu'il est déjà sur d'autres projets. D'ailleurs, il vient d'annoncer un featruing avec Kaaris, dont le clip devrait apparemment sortir ce vendredi. Un feat qui nous renvoie à l'époque sombre des clashs des années 2010, avec des rapports qui n'étaient pas au mieux entre les deux rappeurs. Visiblement, les choses se sont arrangées, et on a hâte d'entendre ce que cette connexion va donner. Par contre, on connait un chauve à Miami à qui ça risque de ne pas plaire...

Et cette annonce en entraîne une deuxième : ce nouveau featuring entre La Fouine et Kaaris va bientôt sortir, mais sur quel projet ? Tenez-vous bien : Laouini a également prévu de nous sortir un "Capitale du Crime Radio Volume 3", même si on ne connait pas encore la date du projet. Par contre, on connait la cover, dévoilée sur Instagram et franchement, on aime bien le visuel, qui change un peu par rapport aux deux volumes précédents.

On se demande qui d'autre que Kaaris sera présent sur le projet, car La Fouine aura bientôt feat avec tout le rap game ! En tout cas, bravo à lui pour son retour, et on va guetter la suite avec intérêt !