La Fouine frappe fort avec sa réédition de "Capitale du Crime radio vol 2" : le freestyle est disponible

En plus de nous sortir une énorme réédition pour sa mixtape, La Fouine a également envoyé un gros freestyle vidéo avec Fianso, Heuss l'Enfoiré, Guizmo, Timal, L2B, ...

C'était peut-être la sortie la plus attendue de la semaine. Car depuis son retour lors de la cérémonie des Flammes 2024, La Fouine a réussi le tour de force d'attirer à nouveau l'attention du rap français, alors que ses précédents projets, avant ça, se vendaient de moins en moins bien. Avec "Capitale du Crime Radio", il a clairement réussi à inverser la courbe, et pour la réédition de ce volume 2, il a coché toutes les cases pour que ça marche. Le projet est sorti aujourd'hui, en même temps qu'un énorme freestyle avec Timal, Fianso, Guizmo, Heuss l'Enfoiré,...

Vous vous en doutez, l'ambiance du projet est plutôt très énervée, avec beaucoup de kickage, mais aussi des moments plus calmes avec un peu de mélo. En tout cas, on est assez content d'entendre tout ça, qu'il s'agisse des morceaux, ou de la vidéo "freestyle" postée pour accompagner le projet, et dans laquelle on retrouve pas mal de masterclass. Fianso met tout le monde d'accord, Timal fout le feu comme d'hab, Heuss l'Enfoiré est toujours aussi fort quand il décide de kicker, et mention spéciale au couplet de Guizmo, qui a l'air plus en forme que jamais.

On ne sait pas trop où ce projet va pouvoir aller chercher au niveau des chiffres, mais la vérité, c'est qu'on s'en fout un peu finalement. On est juste contents de voir tout ce beau monde réuni pour rapper, dans un état d'esprit un peu "bagarre" de qui va poser son meilleur couplet, en plus du fait que La Fouine a aussi décidé de mettre la lumière sur des artistes plus jeunes comme Timar, Batbat, 2Mètres, Himra, Zequin, L2B. C'est très bon pour la culture !