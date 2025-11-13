Akon arrêté et placé en détention en Géorgie

Le frérot Akon est visiblement en pleine descente aux enfers depuis quelques mois.

Pour beaucoup de gens qui ont grandi avec la musique des années 2000, Akon était une des plus grandes stars de l'industrie, avec sa voix folle et tous ses hits qui ont tourné des années à la radio. Au-delà du succès, le chanteur était une sorte de "role model", qui semblait s'investir pour sa communauté, un exemple pour beaucoup. Mais depuis plusieurs mois, le chanteur cumule les échecs et cette semaine on apprend même qu'il a été arrêté et placé en détention par la police géorgienne.

L'information a fuité cette semaine, mais l'arrestation d'Akon et son placement en cellule ont eu lieu le 7 novembre dernier. Ce n'est cependant pas la première fois que l'artiste est arrêté dans le pays. D'après TMZ, il avait déjà été interpellé par la police géorgienne en septembre dernier, au volant de son Tesla Cybertruck, alors qu'il était en panne de batterie. Les policiers l'ont contrôlé, et ont remarqué que son permis était suspendu depuis 2023. Après avoir reçu un PV, il avait été autorisé à repartir libre. Mais ce 7 novembre, il a à nouveau été arrêté, et placé en détention pour un motif qu'on ne connait pas pour le moment. A l'heure où on parle, il aurait déjà été libéré.

On dirait bien qu'Akon traverse une passe très compliquée dans sa vie. Il y a quelques mois, on apprenait que son fameux projet de ville Akon City au Sénégal avait été abandonné et qu'il était loin d'être terminé. Et il y a à peine quelques semaines, l'information selon laquelle sa femme demandait le divorce en lui réclamant 100 millions de dollars fuitait dans la presse.

Akon est dans un bourbier en ce moment, force à lui.