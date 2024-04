Akon donne son avis sur l'affaire Diddy

Le rappeur annonce des révélations supplémentaires à venir.

Dans l'affaire Diddy, de nombreuses voix portent. Après Cassie et Fifty c'est maintenant au tour d'Akon de donner son avis sur la situation. Une déclaration mystique dans un aéroport pour TMZ apportant des perspectives diverses et nuancées sur les événements récents et tout ce qui a été dit.

"Je voudrais simplement dire de prier pour cet homme. Dieu sait mieux que quiconque. Quoi qu’il arrive, Dieu s’en occupe et c’est la meilleure chose à dire. Il est très regrettable que les choses dans ce secteur soient toujours exposées d’une certaine manière. Elles pourraient être faites différemment. 2024 est l’année de la vérité, des choses vont être révélées. Tout le monde devra répondre de ce que nous faisons sur cette terre. Nous avons tous des problèmes et puis nous avons aussi des récompenses et des réalisations et tout ce genre de choses. Pour la plupart, je crois simplement que Dieu s’occupe de vous, vous devez laisser le processus se dérouler."

Pour rappel Diddy, de son vrai nom Sean Combs, fait face à de graves accusations, comme l'indique une nouvelle plainte pour agression sexuelle déposée par Joi Dickerson-Neal, qui l'accuse de l'avoir droguée et violée en 1991. Cette affaire se complique davantage avec d'autres témoignages similaires, dont celui de Cassie, ex-petite amie de Diddy, décrivant des actes de violence et de manipulation. Ces révélations ont d'ailleurs provoqué une onde de choc, amenant même 50 Cent à commenter l'affaire avec la dérision qu'on lui connait, soulignant les aspects sordides de ces accusations et la réaction rapide de Diddy, perçue comme une tentative d'étouffer l'affaire​.

Chaque jour offre son lot de révélations et de commentaires qu'il serait bon d'éclaircir au plus vite.