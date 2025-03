Drake révèle son plus gros gain aux jeux d'argents et c'est tout simplement astronomique

On le sait, à côté de la musique, Drake est un véritable businessman. Celui qui a sorti son album avec PartyNextDoor est également un gros fan de jeux d'argent. Lui qui fait souvent des paris sportifs (souvent à perte) continue néanmoins à jouer, et ce, à tel point qu'il a quand même touché de gros gains.

Le rappeur en clash avec Kendrick Lamar s'est exprimé dans une vidéo promotionnelle sur Stake (plateforme avec laquelle il est en contrat) et a déballé tout son amour pour les jeux d'argent, révélant ainsi son plus gros gain :

"J'ai gagné ma plus grosse fortune en jouant à Dave & Busters, et c'est la preuve que jouer dans un casino physique est différent de jouer sur Stake. Je demandais à une fille au hasard d'appeler des numéros de roulette et j'ai touché huit numéros sur dix. Je crois qu'à la fin de la soirée, on avait gagné entre 38 et 40 millions de dollars. Oui, 40 millions de dollars."