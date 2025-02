Quand Drake se fait filmer à son insu dans sa chambre d'hôtel et menace avec sa claquette !

On est peut-être déjà sur la vidéo de l'année !

Alors là, on est peut-être déjà sur un super divertissement ! Alors que Drake a sorti ce vendredi 14 février son album en commun avec PartyNextDoor intitulé $ome $exy $ongs 4 U, en guise de cadeau pour la Saint-Valentin, c'est déjà un carton ! En effet, en trois jours, le projet a déjà rassemblé 56,6 millions de streams, ce qui en fait pour l'instant le plus gros carton commercial de 2025, juste derrière l'album de The Weeknd.

"Gimme A Hug", solo de Drake présent sur le projet, est d'ailleurs numéro 1 du top single, ce qui lui a valu des compliments de Kanye West et de Young Thug ! En tout cas, Drake a l'air de bien profiter de la sortie de l'album.

Alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel, le rappeur canadien aperçoit qu'un drône survole sa chambre à son insu. Enervé, il prend sa chaussure et la jette sur l'appareil, mais il tire complètement à côté. Une vidéo très drôle qui, bien que paraissant authentique, laisse planer quelques doutes sur sa véracité.

Des indices montrent que cette vidéo est en réalité un placement de produit pour la marque Stake. En effet, au début de la vidéo, on aperçoit sur l'ordinateur personnel de Drake le site Stake, et de plus, on remarque un détail troublant : le pilote du drône est en fait présent dans la chambre d'hôtel du chanteur, visible dans le reflet d'une vitre.

Par contre, on veut bien croire que le jet de claquette raté soit, lui, bien réel. En tout cas, Drake se montre encore une fois d'une manière très divertissante, ce qui va certainement rajouter du crédit à son album, qui devrait continuer de cartonner dans les prochains jours !