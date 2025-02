Rohff met le feu à Bercy pour les 20 ans de "La Fierté des Nôtres"

2h30 de show, des stars invitées, un public en folie, des classiques à la pelle : c'était une bien belle soirée de rap français.

Les anciens dans le rap français méritent tous un peu de respect, pour les travaux accomplis. Et parmi eux, Rohff est évidemment un sacré soldat du rap FR, quoi qu'on puisse penser de ses nouveaux projets : il reste à jamais une légende de cette musique. Donc forcément, quand on a appris qu'il comptait fêter les 20 ans de son album classique "La Fierté des Nôtres" avec un énorme concert à l'Accor Arena de Bercy, on avait marqué la date dans l'agenda. Et on a bien fait : ambiance de folie, grosse énergie sur scène, des invités qui font plaisir, c'était le feu à Bercy !

Mon entrée à l’Accor Arena 🔥 pic.twitter.com/5KWyZmJ6kS — ROHFF (@rohff) February 5, 2025

Un concert qui s'adressait évidemment avant tout aux nostalgiques, et c'est normal quand on fête les 20 ans d'un classique. Pour l'occasion, Housni avait vu les choses en grand, et ça commence notamment par le décor : cette réplique miniature de l'Arc de Triomphe, présent sur la pochette originale de l'album, et que Rohff a fait mettre sur la scène de Bercy, c'était évidemment une excellente idée et un bel hommage à ce qui reste une des cover les plus mythiques de l'historie du rap français. D'ailleurs, le voir rapper "La Fierté des Nôtres" perché sur son Arc de Triomphe, c'est une belle image.

Citez moi un plus grand rappeur français que Rohff capable de faire chanter ses classiques par 3 générations différentes 🔥 j’attends pic.twitter.com/IdH5VmJBDt — 𝐵𝐿𝒜𝐼𝑅 🦚 (@honeymoonchef) February 4, 2025

Au niveau des titres, Housni ne s'est pas contenté de rapper seulement les morceaux de son album : il a aussi joué pas mal de morceaux d'autres projets comme "Le Code de l'horreur" (autre classique) par exemple, avec "Paris", ou encore l'hymne intemporel du 94 et de la Mafia K'1 Fry, "Pour Ceux", évidemment, et d'autres gros morceaux comme "Hysteric Love" ou "La Puissance", mais aussi des titres un peu plus piquants comme "Wesh Zoulette", le clash écrit en réponse à Booba.

Ce grand fou de Rohff a lâché WESH ZOULETTE À BERCY 🤯😭 pic.twitter.com/gLSRRRWILF — Carlito🐉 (@Carlios1899) February 4, 2025

Ce qu'on a adoré par dessus tout, c'est le fait qu'il ait ramené des invités prestigieux, des vrais gars du rap des années 2000 comme Sefyu et Alibi Montana, des collègues de la Mafia K'1 Fry, bref, tous ses proches. On a même pu voir son fils monter sur scène, pour que Rohff le présente à la foule avec fierté, lui qui suit apparemment de très grandes études. Bref, une bonne soirée de rap français, qui a ému tous ceux présents sur place, en particulier Housni lui-même !