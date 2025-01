Booba dévoile l'origine de l'embrouille avec Rohff

Le Duc en profite pour clasher celui qui est son rival depuis des années.

On ne sait pas si ça marche tellement, mais Booba continue d'essayer d'attirer l'attention au maximum, alors qu'il tente de faire passer un cap à son label "Sublife" plutôt consacré à l'electro, et qui sort d'ailleurs des morceaux quasiment chaque semaine. Du coup, pour qu'il reste à la une de l'actualité, il continue à clasher tout le monde, avec pas mal de cibles cette semaine : 404Billy, Damso, Maes, Theodort, Saïd Taghmaoui, il y en a pour tout le monde. Mais c'est clairement à Rohff que ça risque de faire le plus mal, puisque Kopp est revenu sur l'origine de leur rivalité.

Il est donc remonté à ce que les spécialistes du rap français appellent "la source " de l'embrouille entre Rohff et Booba. On remet le contexte : début des années 2000, Housni et Kopp sont deux jeunes qui sortent direct de l'underground et sont destinés à prendre la place des mastodontes comme IAM ou NTM. C'est donc naturellement qu'en 2001, les deux artistes sont amenés à faire un featuring, en compagnie de Rim'K, pour un morceau qui aurait pu marquer l'histoire du game. Sauf que le morceau n'est jamais sorti officiellement, même si vous pouvez en trouver des copies sur le web.

Pour l'anecdote ( d'ailleurs l'instru est éclatée et mérite un remix ) on était tous les 3 en studio à porte de la muette, Rohff enregistre, Rimk et moi enregistrons... On l'éteint 😂 Rohff trop piqué dans son égo retourne en studio solo pour changer son couplet de segpa. #facts… pic.twitter.com/uSxSqdCWsV — Booba (@booba) January 15, 2025

D'après les rumeurs qui circulent à ce sujet, si le titre n'est jamais sorti, c'est parce que Booba et Rim'K auraient "éteint" Rohff sur son morceau, et comme l'égo est très puissant chez les rappeurs, Housni, vexé, n'aurait finalement pas voulu que la chanson sorte. Dans le tweet de Booba posté hier, on peut lire que "Rohff enregistre, Rim'K et moi enregistrons.... On l'éteint. Rohff trop piqué dans son égo retourne en studio solo pour changer son couplet de segpa".

Evidemment, de nombreuses histoires ont circulé sur ce sujet par le passé, et Rohff était lui-même déjà revenu sur le sujet en affirmant que s'il avait commencé à prendre les choses mal à cette époque, c'est parce que le son était au départ prévu pour être sur un de ses projets, mais que Rim'K et Booba auraient manœuvré dans son dos afin de prendre le morceau pour un projet solo de Rim'K. Et vous, vous en pensez quoi? Quelle version vous paraît la plus crédible ?