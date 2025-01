Rohff attaque Booba, le Duc riposte directement

"Personne le supporte..."

2025 ne va pas changer les habitudes de Rohff et Booba à s’envoyer des piques toutes les semaines.

C’est Rohff qui a commencé à relancer le clash en critiquant le dernier freestyle de Booba et en mentionnant une nouvelle fois sa présumée histoire avec Diddy Combs : "Ben alors Booba, tes complexes d’infériorité te dépassent à ce point ? Tout éteindre t’a fait si mal ? Tu m’as envoyé un détective dans le 94 ? Un tueur à gages ? Ou un de tes fanatiques marins d’eau douce du coin qui te cause par DM ? Tu veux que j’lève le pied ? C’est compliqué de clasher Rohff, hein ? Y’a qu’une rafale qui peut m’arrêter, petit. Tu rêves de me faire assassiner comme ton partenaire d’orgie Sean Diddy Combs a fait à Tupac, hein ? Ou tu cherches juste à m’intimider avec tes photos de paparazzi ? Vas-tu aller jusqu’au bout de tes rêves ? Essaye déjà d’aller jusqu’au bout de ton freestyle tuba de 46 secondes sans drop et sans playback, vieux cancre."

Rohff encore a relancé le clash ce samedi 4 janvier avec une histoire de cover : "La cover, c’est une serviette de plage ? Ou un paréo ? Le son : énième daube auditive. Anne parle-lui, c’est quoi ce son de débutant ? C’est pas ce que son public attendait."

Évidemment, Booba n’a pas mis longtemps à répondre à cette dernière provocation : "Viens par ici, petit. Avec du zouk, j’te mets tempête de sable !!!" avant de poursuivre dans un autre tweet : "Gros haineux depuis la nuit des temps, éternel loser. Tu es inférieur, petit, tu l’as toujours été. Inférieur à Kery, inférieur au 113, inférieur à Ikbal. T’es en guerre avec tous ceux avec qui tu as commencé. T’as gardé aucun ami tellement tu es mauvais et mégalomane. Continue à commenter mes exploits."

En effet, Rohff s’était autoproclamé numéro 1 sur le rap à texte : "Numéro 1 sur le rap à texte. On parle français ici ! Fitna, 14 minutes de métaphores, d’oxymores, d’allégories, d’assonances, de variations de flow et d’intonations."Il lance une nouvelle pique à son meilleur ennemi sur les achats de packs de streaming : "Aucun single certifié avant l’arrivée des plateformes. Ben oui, à l’époque il pouvait pas encore tricher en achetant des packs de streaming. Preuve à l’appui en vidéo. Carrière truquée ? Où est le mérite ?"

Numéro 1 sur le rap à texte. On parle français ici !

Booba finit avec un tweet du documentaire de DJ Mehdi, qui parle de Rohff comme quelqu’un de "têtu et borné".