"La Fierté des nôtres" : l'album classique de Rohff fête ses 20 ans

Avec ce disque, Rohff est rentré dans la légende du rap français.

La semaine dernière on vous parlait de l'anniversaire d'un des plus grands classiques du rap français, "Mauvais Oeil" de Lunatic. Cette semaine, rebelote, avec cette fois un autre album classique, qui nous est offert par un des plus grands rappeurs que ce pays a pu voir : monsieur Rohff. Et on ne va pas parler de n'importe quel disque d'Housni, mais bien d'un de ceux qui ont marqué le rap français au fer rouge, si bien que 20 ans après, le rap game se rappelle encore de la gifle infligée lors de sa sortie : "La Fierté des Nôtres", sorti en 2004. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si le Padre du Rap Game a organisé un énorme concert à Bercy pour fêter les 20 ans de son disque mythique : il sait qu'il est l'un des plus important, peut-être même le plus important, de toute sa discographie, pourtant bien fournie. Notre mission, ça va être de vous expliquer pourquoi !

Une cover mythique

Lors de la sortie de l'album en 2004, le streaming n'existait pas encore et le premier contact qu'on avait avec un projet, c'était sa pochette. Celle de "La Fierté des Nôtres" a marqué l'histoire de notre rap français, on peut le dire, par son côté novateur. On y voit Rohff, fièrement assis sur l'Arc de Triomphe, avec l'air déterminé. Une idée de génie, avec ce contraste entre la banlieue qui vient trôner sur un des bâtiments les plus mythiques de la capitale, qu'on doit notamment au collectif de graffeurs GrimTeam Grafics. Au dos de l''album, Housni est cette fois accroché à la Tour Eiffel et regarde vers l'horizon, comme un matelot en haut de son mât, cette fois habillé en noir. Difficile de ne pas être interpellé par la puissance des deux images, et vu combien de fois elles ont été reprises et détournées, on peut dire que les pochettes auront vraiment marqué l'esprit des gens.

Le double album le plus iconique du rap français

Aujourd'hui, cela n'attire plus forcément l'attention car avec l'omniprésence du streaming, les doubles albums se sont faits de plus en plus fréquents (même quand la qualité n'est pas toujours au rendez-vous...). Mais à l'époque, les doubles albums étaient rares et surtout, ils avaient une signification et une utilité. Car un CD ne pouvait accueillir que 74 minutes de musique au maximum et si vous aviez plus de choses à dire, il fallait donc rajouter un autre disque. Pas de quoi inquiéter Housni, car des choses à dire, il en a des tonnes, surtout à l'époque. Beaucoup de vécu à revendre, des histoires à raconter, des positions à prendre, le tout sur 30 titres. Surtout, le rap est pour lui un vrai passe-temps pour le sortir de l'ennui, comme il le rappe dans l'outro de l'album, "J'rappe mieux que toi" : "J'ai fait un double-album parce que j'suis un gogol qui s'ennuie". Le sens de la punchline, de l'humour, et un côté authentique et écorché vif qui ne l'a jamais quitté : le Rohff de 2004 était intestable.

Un réservoir à hits et à bangers

Maintenant qu'on a parlé de la forme, on va un peu se pencher sur le contenu de ce double-album mythique. Là encore, c'est un sans faute car le disque est rempli de morceaux marquants, qui ont tourné sur toutes les ondes, et surtout dans toutes les Clio de France pendant des années après la sortie du disque. On se souvient notamment de "Ça fait plaisir", incroyable tube en featuring avec Intouchable (Dry et Demon One), eux aussi membres de la Mafia K1 Fry, avec son instru un peu orientale et très punchy et son côté good vibe qui file encore la pêche 20 ans après.

"Charisme" avec Wallen avait aussi connu un succès énorme, présent sur pas mal de compilations sorties à l'époque. Un véritable carton avec une des reines du refrain qui a bercé la jeunesse d'énormément de gens. "Zone Internationale" avec Roldan, avait lui aussi été un des tubes de l'année. Mais "La Fierté des Notres" n'est pas qu'un album rempli de tubes, il y a aussi de gros morceaux bien street, bien énervés et percutants, qu'on appellerait "banger" aujourd'hui. Notamment "Le son qui tue", avec Natty, qui deviendra un des sons référence de Rohff. Ou encore "Le son de la hagra", avec Expression Direkt, dans lequel Housni nous sort encore un classique du hood. Sans oublier les morceaux pour représenter son coin, comme "94", qui reste encore aujourd'hui l'hymne du département, mais aussi "Code 187", avec la crème du rap street du 93 et du 94 de l'époque : Alibi Montana, Sefyu et Kamelancien. Oui, tout le monde est venu poser sur l'album de ROH2F et c'est normal : c'est le padre du rap game.

Du rap conscient avec des valeurs

On aurait pu écrire encore longtemps sur tous les bangers et les morceaux à gros potentiels dont "La Fierté des Nôtres" est rempli. Car sur les 30 titres, la qualité des instrus est impressionnante, tout en restant très variée : on ne s'ennuie pas sur ce double-album. Mais si Rohff est rentré dans l'histoire du rap français, ce n'est pas seulement pour ses tubes et ses morceaux streets : c'est en grande partie pour son discours et les valeurs qu'il prône. Car si Hous' a pu connaître des problèmes de comportement par la suite, sa lucidité et sa manière de passer des messages sont exemplaires. Il fait partie de ceux qui ont tiré depuis longtemps la sonnette d'alarme, au sujet de la violence qui traverse notre société et qui est devenue complètement banale aujourd'hui.

Une vraie clairvoyance et une vraie lucidité sur la situation, sur les enjeux, le fait que les jeunes issus de la pauvreté fument, boivent et se mettent des coups de machette dès le lycée (voire avant...) pendant que le système se remplit les poches. A ce titre, "Message à la racaille" est un exemple dans ce style, un morceau fleuve de 7 minutes sans refrain comme seul Rohff sait nous en offrir. "Mal Aimé" avec Kery James est aussi une grosse réussite dans ce registre, tout comme "La vie continue", morceau un peu plus rythmé mais avec aussi beaucoup de profondeur, comme de nombreuses autres chansons de l'album. Bref, vous l'aurez compris, c'est avec ce double album que Rohff s'est affirmé comme le King du rap game à l'époque, grâce à ce disque sur lequel il y avait de tout, et principalement d'excellents morceaux. A l'image de beaucoup d'autres rappeurs des années 90, si aujourd'hui il ne connait pas autant de succès, il ne faut pas oublier que sans lui, le rap français n'aurait jamais autant explosé, devenant la musique la plus écoutée dans le pays.