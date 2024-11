Booba se moque encore de Damso : "T’es plus 'grande asperge' que 'Asperger'"

Booba ne lui lâche pas la veste !

Booba ne lâche pas Damso

Le DUC de Boulogne est en mode attaque totale, et personne n’est épargné. Ces derniers jours, Booba a enchaîné les provocations sur les réseaux sociaux, mettant à mal plusieurs acteurs du rap game. Si on pensait que son clash avec La Fouine était de l’histoire ancienne, Booba l’a récemment relancé. Il a aussi échangé des piques avec Rohff, un classique, mais c’est son ancien protégé Damso qui a pris les balles les plus piquantes.

Damso vient de sortir son nouvel album, "J’ai menti" qui connaît un très bon succès, il a dû encaisser une salve d’attaques de la part de Booba. Toujours très actif sur Instagram, le DUC a partagé un extrait d’une interview de Damso sur Quotidien, où le rappeur belge évoquait la possibilité d’être Asperger. Pour Booba, il n’en fallait pas plus pour allumer la mèche :

"Tu guettes fort avec tes gros yeux hein. T’es plus grande asperge que Asperger, on sait qui tu es nous… Avec ta mèche de locks, c’est une dinguerie d’avoir une mèche de locks."

Damso espionne Booba !

L’élément déclencheur de cette nouvelle provocation ? Booba a remarqué que Damso avait regardé une de ses stories Instagram. Et comme toujours, il a sauté sur l’occasion pour faire parler. Entre ses clashs et ses records, comme son single de diamant récent avec SDM, Booba continue de dominer à la fois sur le plan musical et médiatique. Une chose est sûre : B2O ne compte pas baisser les armes de sitôt, et le spectacle ne fait que commencer.