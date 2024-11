Booba et SDM : une nouvelle consécration pour le duo !

Booba et SDM travaillent particulièrement bien ensemble. (© X)

Le succès du duo que partage Booba avec SDM est phénoménal ! Et pour cause, le titre “Daddy” vient d’être certifié disque de diamant.

La collaboration entre Booba et SDM s’est révélée être une combinaison gagnante. En effet, la figure emblématique du rap français a décidé de mettre un jeune talent prometteur en lumière. Le titre “Daddy” a donc très rapidement séduit le public. En effet, les paroles sont particulièrement percutantes, et les mélodies accrocheuses. Par conséquent, il était presque évident que ce titre soit sacré disque de diamant. Pour rappel, il est nécessaire que 500 000 exemplaires soient vendus, pour que la certification de disque de diamant soit décernée.

Le titre « Daddy » de Booba & SDM est certifié Single Diamant ! 💎



50 000 000 équivalents streams 🎧



Bravo ! 👏 pic.twitter.com/uU5Bmunth9 — Le SNEP (@snep) November 18, 2024

Les deux rappeurs sont prêts pour de nouvelles aventures

Ce n’est pas la première fois que Booba et SDM obtiennent une telle récompense. Effectivement, le tube “Dolce Camara”, paru sur l’album “Ad vitam æternam” de Kopp au début de l’année 2024, avait déjà été certifié disque de diamant. De son côté, le single “Daddy” est sorti en 2021. Il avait été produit par Bramsito & Trent 700. Il est extrait de l’album de SDM, intitulé “Ocho”. Le SNEP vient d’ailleurs tout juste d’officialiser sa certification, puisque le morceau a dépassé les 500 000 équivalents streams. Comme à son habitude, Booba confirme son statut d’icône du Rap français. Après plus de 25 ans de carrière, il déniche toujours de nouveaux talents, et les propulse bien souvent au rang de stars.