Booba met les choses au clair sur "Nautilus"

Son titre n'avait pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux.

Un lancement pour le label Sublife

Le vendredi 15 novembre, Booba, a dévoilé son nouveau projet intitulé "Nautilus", un morceau qui a pris de court ses fans. Alors que beaucoup s’attendaient à un titre rap, l’artiste a surpris tout le monde avec un morceau de house music, marquant un tournant audacieux dans sa carrière.

Ce morceau fait partie du lancement officiel de Sublife, le nouveau label de Booba. Jusqu’ici resté très discret sur ce projet, le clip de "Nautilus", sorti ce vendredi, marque le début de sa promotion. Produit par Ghenda, avec une participation de Dany Synthé, le titre a rapidement trouvé son public, se hissant à la 7ᵉ place des tendances YouTube. Une performance que B2O a fièrement partagée sur les réseaux.

Malgré ce succès, "Nautilus" n’a pas fait l’unanimité auprès des auditeurs de rap, qui ont critiqué le style électro du morceau. Fidèle à son tempérament, Booba n’a pas hésité à répondre sèchement à ses détracteurs sur X.

"C’est surtout que vous êtes débiles c’est de l’électro, c’est pas du rap, c’est Sublife feat Booba pas l’inverse. On prend aucune sauce ni lui ni moi, demain j’envoie un couplet rap et vous sucerez des hot dogs comme vos grands-mères les non binaires. Hezzia ferme ta chatte, c’est pas toi qui décides ce que les artistes doivent cuisiner. On fait c’qu’on aime, si t’aimes pas va écouter Fitna et fais-toi des nouilles sautées."

Avec "Nautilus", le DUC de Boulogne montre qu’il refuse de se laisser enfermer dans une seule case artistique. Ce projet, qui mêle house music et son univers bien particulier, illustre sa capacité à se réinventer et à prendre des risques. Pour lui, Sublife n’est pas une simple extension de son travail en tant que rappeur, mais une plateforme pour explorer d’autres sonorités et élargir ses horizons musicaux.