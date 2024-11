Booba dévoile le clip de "Nautilus"

Le premier single sorti exclusivement sur le nouveau label "Sublife" de Booba, consacré à la house.

Alors qu'il est à nouveau impliqué dans dix millions de clashs, dont certains qu'il est lui-même en train de lancer, avec Gazo notamment, Booba n'a pas stoppé ses activités musicales pour autant. Si le 92i va probablement subir un sacré coup dur avec la perte de SDM (dont le départ n'est d'ailleurs toujours pas officialisé, peut-être que le label est en train de négocier), Kopp garde le cap, d'autant qu'il vient d'ouvrir un tout nouveau label, dont l'activité n'aura pas grand chose à voir avec le rap puisqu'il s'agirait d'un label dédié à la house music, genre très en vogue en boîte de nuit et à la mode un peu partout dans les endroits où on fait la fête dans le monde.

Un gros marché potentiel donc, même si les débuts du label ont été plutôt discrets, loin des grandes annonces faites à chaque étape franchie par 92i par exemple. Il faut dire aussi que le rap et la house, ce n'est pas la même culture et donc pas la même manière de faire de la promo. Le label s'appelle Sublife, et aujourd'hui, Booba vient de dévoiler le tout premier clip du tout premier single exclusivement sorti sur Sublife, sans être un remix.

Le morceau s'appelle "Nautilus" et il est produit par Ghenda, avec aussi une participation de Dany Synthé selon les crédits postés sur le site Rap Genius. Les deux producteurs sont très connus, mais ce qui est étrange, c'est que ce sont plutôt des producteurs de rap, ou de pop urbaine à la base, on imagine que pour eux aussi ça doit être assez nouveau tout ça. La vidéo est un clip dans lequel on voit Booba et sa team mener la grande vie, en studio, en club, dans sa villa. Pour ce qui est de la qualité du morceau, on vous laisse juger, nous on n'a pas spécialement les connaissances nécessaires pour dire quelque chose d'intéressant.