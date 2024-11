Booba clashe Gazo et Gims

Décidément, Kopp est en grande forme en ce moment.

Booba de retour dans tous les clashs

Après quelques semaines légèrement plus calmes, pendant lesquelles on ne le voyait que répondre à Maes avec qui il échange des insultes sur Internet, Booba est de retour au coeur de toutes les embrouilles, en mode fouteur de merde. Rien ne se passe dans le rap game sans qu'il vienne ajouter son petit commentaire déplaisant, même si, parfois, ça reste très drôle, comme sa vidéo react à "Fitna", qui a fait un carton en début de semaine avant d'être supprimée. Donc forcément, il n'allait pas passer à côté de l'occasion d'insulter Gazo et Gims dans la même soirée.

.@GazoMlg ice ice ice la mala est gangz 😂 https://t.co/hPQOOhaF6b — Booba (@booba) November 14, 2024

Du pain béni

En effet, Gazo est au coeur d'une des actualités les plus inattendues du moment : une baston a éclaté entre les équipe de Gazo et Offset, à l'occasion du tournage du clip pour le featuring "Wemby" entre les deux rappeurs. Forcément, Booba n'a pas pu s'empêcher d'y aller de son commentaire. Il s'est d'abord contenté de reposter la vidéo de la baston, en ajoutant "ice ice ice la mala est gangz" en légende, pour se moquer des ad-libs de Gazo les plus connus. Ensuite, il a reposté une autre vidéo du rappeur du 93, en ajoutant : "quand il va se souvenir qu'il est français ex danseur de Logobi ça va lui faire tout bizarre". Une remarque étrange pour un rappeur qui a lui-même commencé en tant que danseur pour La Cliqua...

Quand y va se souvenir qu'il est Français ex danseur de Logobi ça va lui faire tout bizarre. #omerta 🙊🙉🙈 pic.twitter.com/yLorw2IW3j — Booba (@booba) November 14, 2024

Mais ce n'est pas tout : Booba en a aussi profité pour continuer à troller Gims, en repostant la vidéo de sa femme, DemDem, qui insulte la fille de Booba de manière assez virulente, qui date d'il y a plusieurs années déjà. En légende, on peut lire : "Cette vidéo de ta femme Demdem qui insulte ma petite fille me tient vraiment à coeur. C'est presque une obsession". Bon, cette vidéo est connue de tous depuis longtemps et ne va pas faire beaucoup de mal. Mais visiblement, Booba n'est pas décidé à lâcher Gims, et il tient à le faire savoir. Après Gazo, on se demande qui sera sa prochaine nouvelle cible...