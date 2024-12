Ces 5 rappeurs FR à avoir dépassé le milliard de streams sur Spotify en 2024

Plus d'un milliard de streams sur une année, ça force le respect.

Même si ici, on n'est pas toujours d'accord, le rap français est devenu une affaire de chiffres. On peut même parler de guerre des chiffres, lorsqu'on voit l'acharnement que Booba met à essayer de descendre tous les rappeurs qui font de meilleurs scores que les artistes 92i, comme s'il était touché dans son âme. Quoiqu'il en soit, malgré une qualité pas toujours là en 2024, on aura eu de très grosses sorties avec de très gros chiffres. D'ailleurs, 5 rappeurs FR ont réussi à faire plus d'un milliard de streams sur la plateforme Spotify en seulement un an, et voici la liste.

Parmi les 5 rappeurs français à avoir réussi à faire plus d'un milliard de streams en 2024 (une performance qui est quand même irréelle), on retrouve évidemment Jul. Avec ses deux albums solo sortis cette année, qui ont très bien fonctionné, le projet "13'Organisé 2" et ses précédents tubes, le J a atteint le score affolant de 2,2 milliards d'écoutes sur une seule année. Une habitude pour le marseillais, qui est suivi de près par l'autre phénomène des ventes du rap français, monsieur Ninho, qui a lui été écouté 1,3 milliards de fois en 2024, sans avoir sorti aucun projet solo dans l'année. Là encore, très grosse perf, même si on imagine que les écoutes de l'album commun avec Niska, "GOAT", ont été ajoutées à son compteur.

En troisième position, on retrouve celui qui a connu ce qui est peut-être l'ascension la plus rapide de l'histoire du rap game FR : Gazo. Depuis son passage à la drill en 2020, il a fait pleuvoir les disques d'or et en 2024, il a hissé son album "Apocalypse" dans les meilleurs démarrages de l'année. Résultat : 1,1 milliard de streams juste sur cette année. A la quatrième place, on retrouve l'autoproclamé "meilleur rappeur de France", Gims, qui aura sorti un album et une réédition en 2024, et qui aura surtout encore tout cassé avec son single "Spider". 1,1 milliard de streams pour le Maître, pas mal. Enfin, le top 5 est complété par celui qui est désigné par tous comme "le rappeur de l'année 2024", Werenoi, qui réalise lui aussi une énorme perf avec son milliard d'écoutes sur l'année, grâce à Pyramide, lui qui n'a commencé son explosion que l'année dernière. On lui souhaite la même chose, ou même mieux, pour 2025 !