All Eyez On Diddy

Cela fait désormais plusieurs semaines que Diddy est au centre de l'attention, à cause des accusations de violences sexuelles et de trafic d'êtres humains qui planent au dessus de sa tête. Décrit comme le Jeffrey Esptein du Rap US, le mogul est plus ou moins accusé d'avoir organisé des orgies énormes, avec des gens pas forcément très consentants, certains mineurs, d'autres drogués (parfois les deux) et il a plus de 120 plaintes au cul. En attendant le début de son procès, le boss de Bad Boy Records est enfermé, sans possibilité de libération sous caution, qu'il refuserait car il entend bien se défendre devant le tribunal en plaidant non coupable. Mais vu qu'il est à l'ombre, certaines langues commencent à se délier, comme celle de son ancien garde du corps, qui a des choses à dire à propos de Diddy et Usher.

Usher violemment agressé sexuellement ?

C'est Gene Deal, ancien garde du corps de P.Diddy, qui a vendu la mèche dans le podcast "The Art Of Dialogue", en affirmant notamment que Usher aurait été agressé sexuellement par Diddy. D'après le garde du corps, le chanteur aurait même été admis à l'hôpital à cause de l'agression. Évidemment, ces accusations n'ont pas été vérifiées par la justice, et le garde du corps affirme lui-même qu'il n'a pas été personnellement témoin de la scène, mais qu'il a entendu plusieurs fois cette anecdote.

Usher aurait selon lui été agressé sexuellement et blessé par Diddy alors qu'il était encore extrêmement jeune, d'une manière si violente qu'il aurait commencé à saigner par l'anus et qu'il aurait donc fallu l'envoyer à l'hôpital pour qu'il soit pris en charge. D'un autre côté, Gene Deal affirme que pour lui, il est impossible que Diddy ait agressé 120 personnes, en faisant référence au nombre de plaintes dont l'avocat Tony Buzbee dit être le défenseur.

Plus les jours passent et plus cette histoire devient glauque et malsaine, mais on espère vraiment que justice sera faite pour toutes les victimes...