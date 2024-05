Drake publie une intriguante vidéo en plein clash avec Kendrick Lamar

Il y a clairement un message...

En pleine guerre avec Kendrick Lamar, Drake vient de partager une vidéo inquiétante en story sur Instagram. Il s'agit d'un extrait du premier épisode de "Man in Full", une nouvelle mini-série Netflix mettant en vedette Jeff Daniels. Dans la scène d'ouverture du premier épisode intitulé "Saddlebags", le personnage de Daniels, Charlie Croker, est allongé sur le sol d'une chambre et fait un monologue au cours duquel il réfléchit à savoir si les gens remarqueront ou non sa mort.

"Je ne vois pas ça comme une critique, peut-être sue si finalement. Mais quand tu mourras, les gens le remarqueront-ils ? Quand je partirai, beaucoup de gens garderont de nombreux souvenirs de moi. Beaucoup me détestent. Mais même ainsi, une personne a besoin de vivre avec vigueur. Sinon, ça sert à quoi ?"

"Man in Full" raconte l'histoire d'un magnat de l'immobilier d'Atlanta qui doit "revenir au sommet lorsque son empire commence à s'effondrer", qui risque la faillite et qui a de nombreux ennemis à sa recherche. L'intrigue fait étrangement écho à ce que Drake pourrait ressentir à propos de sa situation actuelle avec Kendrick Lamar, alors que le diss track de ce dernier "Not Like Us" continue de figurer dans les charts et a récemment battu l'un des records de Drake sur Spotify.

Ce n'est pas la première fois que Drake utilise ses stories Instagram pour donner son avis sur son actualité. Récemment, il a partagé une capture d'écran d'un échange de DM enflammés entre lui et Rick Ross après que ce dernier ait sorti son diss track "Champagne Moments". Drake a également nargué Kendrick sans relâche dans sa story, partageant notamment plusieurs photos du manager de K-Dot, Anthony Saleh. Inutile de dire que Drake n'utilise pas son histoire Instagram à la légère, il est donc probable que la vidéo tirée de "Man in Full" signifie que Drizzy essaie de nous dire quelque chose...