Drake envoie un nouveau diss track contre Kendrick Lamar, "The Heart Part 6"

Le clash entre les deux rappeurs est brûlant.

Drake et Kendrick Lamar ne s'arrêtent plus, ils s'envoient diss tracks sur diss tracks. Le rappeur de Compton avait ouvert le feu avec "Euphoria". Drizzy n'a pas eu le temps de répondre qu'il prenait un autre scud avec “6:16 in LA”. Finalement, il a balancé "Family Matters" avant de se faire contrer par “Not Like Us”. On n'a pas même pas eu le temps de compter les points que le Canadien attaque à nouveau avec "The Heart Part 6" ! Un week-end tout sauf tranquille dans le rap game US...

C'est le deuxième diss track du week-end pour Drake tandis que K-Dot a sorti trois titres. Le 6God a partagé son morceau sur YouTube et il a verti le monde par un message sur X (anciennement Twitter).

"The Heart Part 6 est disponible maintenant... Et on sait que tu vas perdre § minutes. Donc, au lieu de publier mon adresse, tu as beaucoup de choses à aborder..."

"The Heart Part 6" est une sorte de réponse à la longue série de titres "The Heart" de Kendrick Lamar donc la "Partie 5", la plus récente, est sortie en 2022.